Nicolas Doze : “Macron risque de devenir le deuxième président des riches”

Nicolas Doze explique ce vendredi sur BFM TV le projet de budget 2018 qui prévoit la transformation de l’impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. En seront donc exclus les biens symbolisant la “richesse extérieure” comme les yachts, les lingots d’or ou les chevaux de course, mais pas les biens immobiliers. Une décision qui fait polémique et que le journaliste trouve plus “politique qu’économique”. “Le problème c’est de savoir si Macron risque de devenir le deuxième président des riches”, ajoute-t-il :