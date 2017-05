Les Républicains accusent le FN de s’être mobilisé… contre une exposition pédopornographique !

Décidément, les Républicains tombent toujours plus bas depuis leur défaite au premier tour des présidentielles : voici qu’après avoir soigneusement craché sur leurs soutiens, ils se sont décidés à lancer un site web pour lutter comme il se doit contre la bête immonde le FN. Est ainsi par exemple proposé aux lecteurs un « bilan du frontisme municipal ». Les arguments, dont nous laissons nos lecteurs juger de la pertinence, sont alors alignés : suppression des aides aux associations diverses et variées, etc.

Un bilan de la politique culturel des municipalités FN est aussi proposé. Et c’est alors que nous avons le plaisir de lire :

Mobilisation des élus d’extrême droite pour censurer une exposition à Marseille.

Fichtre, et la liberté d’expression alors ? Sauf qu’il s’agissait… d’une exposition (à l’origine tout public) dont le caractère pédopornographique ne fait guère de doute :

D’autres images du même acabit sont disponibles dans le dossier réalisé à l’époque par FdeSouche. L’occasion de prouver une fois de plus le fossé de plus en plus important entre les électeurs et les cadres des Républicains.

Sources