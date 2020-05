Sonia Mabrouk : « La France n’est pas multiculturelle et ne peut l’être » (ENTRETIEN)

Intervieweuse sur Europe 1 et maîtresse des débats sur CNEWS, la belle Sonia surprend. Son style d’abord, un sourire envoûtant qui allie le charme de l’Orient et la courtoisie française mais aussi une autorité, à la fois naturelle et professionnelle. Entre deux émissions, elle écrit. Deux livres à succès, Le monde ne tourne pas rond, ma petite-fille (Flammarion, 2017) et Dans son cœur sommeille la vengeance (Plon, 2018) sur le sujet brûlant du retour des enfants de djihadistes. Calme, précise, têtue, courtoise, cultivée, impertinente, voici Sonia Mabrouk. Entretien réalisé en mai 2019 par le magazine L’Incorrect :