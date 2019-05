Notre-Dame : le petit miracle qui permet de reconstruire à l’identique la « Forêt »

Lu sur LePoint.fr :

Les reconstructeurs de Notre-Dame peuvent allumer un cierge en l’honneur de l’entreprise d’AGP (Art graphique & Patrimoine). Cela fait plus de vingt ans que les autorités responsables de l’entretien de Notre-Dame font appel à elle pour numériser les différentes parties de la cathédrale. Mais elles n’avaient jamais pensé à lui demander de scanner la charpente, la désormais célèbre « Forêt ». Faut croire qu’elle passait pour éternelle…

Aujourd’hui, cela fait beaucoup rire Gaël Hamon, le fondateur d’AGP, qui a numérisé plus de 2 000 monuments dans 18 pays en vingt-cinq ans d’activité. « Un jour en 2014, un futur architecte du patrimoine en train de rédiger une thèse sur la Forêt est venu nous demander si nous possédions des relevés de celle-ci. Or nous n’avions rien. Bien plus tard, nous avons été chargés de scanner des arcboutants du chevet de la cathédrale qui étaient en mauvais état. Pour les atteindre, nous avons dû traverser la charpente. J’ai été sidéré. J’ai alors dit à mes équipes : Prenez sur vous. Vous avez du temps, profitez-en pour scanner la charpente, car cela n’a jamais été fait. Peu importe si on ne nous l’a pas commandé. Cela pourrait servir un jour. »

Et puis le temps passe. Gaël oublie cet épisode. Les données dorment dans un ordinateur. Arrive le soir du drame. Hamon oublie complètement avoir demandé de scanner la charpente. « Sur le moment, je me suis dit : Qu’est-ce qu’on est cons de ne pas avoir fait la charpente ! On est débiles ! Le lendemain matin, en me présentant au bureau, je fais une sale tête. Mes gars me disent : Mais, Gaël, ne t’inquiète pas. Nous avons fait les relevés. J’avais oublié. Les 150 scans de la Forêt et de la flèche nous permettent d’avoir aujourd’hui une précision millimétrique. »

Samedi dernier, AGP est retournée sur le terrain à la demande des architectes en chef des Monuments historiques. Depuis des positions terrestres, mais aussi grâce à plusieurs drones, 300 scans couleur ont été réalisés. Pour traiter les milliards de points acquis, AGP a dû s’équiper d’outils informatiques bien plus puissants que son matériel habituel. Bientôt, les architectes pourront ainsi comparer la cathédrale avant et après le drame pour évaluer au millimètre près les dégâts. Y compris dans la charpente, grâce à Gaël Hamon et à un petit miracle.

Désormais, les rebâtisseurs de Notre-Dame de Paris n’auront plus aucune excuse pour ne pas reconstruire à l’identique la « Forêt ».