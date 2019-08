“Flyboard” (Cocorico !) ou “Jet Suit” ? Duel d’inventeurs autour de la Manche (VIDÉO)

D’un côté, Franky Zapata et son “Flyboard”, de l’autre, Richard Browning et son “Jet Suit”. Les deux inventeurs se sont lancés le défi de révolutionner le transport. Mais qui sera la premier à y arriver ? Pour le moment, avantage au Français. Après un échec jeudi dernier, il retentera la traversée dimanche. L’Anglais Richard Browning a plus de retard. Il ne vole pas sur une plateforme, mais à l’aide de turbines fixés sur ses membres. Il vient de voler entre l’Angleterre et l’ile de Wight, parcourant une distance nettement inférieure à celle de la Manche :