Le corsaire qui a sauvé la France de la famine (La Petite Histoire)

Légende des corsaires français, au même titre que Surcouf et Duguay-Trouin, Jean Bart a marqué à jamais l’histoire de la marine. Dunkerquois d’origine, il se rendra maître dans l’art de la guerre de course pour le compte du roi Louis XIV, notamment contre la Hollande et l’Angleterre. Ses plus beaux exploits resteront son évasion à travers la Manche, mais surtout sa prise à l’ennemi de 170 navires chargés de blé, que la France venait d’acheter à la Norvège. Un acte héroïque, réalisé en nette infériorité numérique, qui sauvera le pays de la famine et lui vaudra son anoblissement. Retour sur le parcours trépidant de Jean Bart, le renard des mers au service du Roi-Soleil :

Source : TV Libertés