Chanteloup-Les-Vignes (Yvelines) : au moins un million d’euros de dégâts en une nuit à cause de jeunes immigrés intenables

Un batiment neuf d’une école de cirque incendié et des tirs de mortiers signalés sur la caserne des pompiers. Des dégâts estimés à au moins 1 million d’euros. pic.twitter.com/GxdQdxqEu8

Des policiers sous le feu des mortiers… ah oui, la faute aux contrôles d’identité

Ce soir, le cirque de #ChanteloupLesVignes entièrement brûlé, les pompiers attaqués et même un dépanneur… c’est aussi à cause des "bavures" ? Pas de l’absence de morale et d’éducation ? 🤨 pic.twitter.com/fT1p9jvg0l

— Linda Kebbab (@LindaKebbab) 2 novembre 2019