Un curé hors service ? Entretien avec l’abbé Pierre Amar (VIDÉO)

Jeune prêtre de 45 ans vivant à 200km/h, curé dans le diocèse de Versailles, il est un des animateurs du site Padreblog. En plein cœur de l’été 2018, il est hospitalisé en urgence pour une tumeur envahissante. De ces longs mois de souffrance et de combat contre la maladie, l’abbé Amar va faire un livre intime rempli de pudeur : Hors service. Le récit évoque la mort, la solitude du prêtre mais aussi l’incroyable dévouement du personnel hospitalier, la fraternité des aumôniers et de l’évêque, le rôle de la famille. Au fil des pages, il découvre comment se porte l’homme devant l’adversité et l’épreuve. Et de conclure pour lui : “j’en sais désormais un tout petit peu plus : on est capable du pire et du meilleur. Je sais aussi que Dieu surprend souvent mais ne déçoit jamais. Et que la vie est belle !”.

Source : TV Libertés