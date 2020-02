Un ancien grutier de Notre-Dame s’interroge sur une possible “intrusion criminelle” qui aurait pu causer l’incendie du 15 avril 2019 (VIDÉO)

A partir de 2min15 : « J’ai été viré suite à une intrusion, on m’a tout de suite associé aux malfaiteurs. » (…) 4min10 : « On peut comprendre qu’il y a une faille au niveau de la sécurité et que peut-être l’incendie causé le 15 avril 2019 est peut-être aussi par rapport à une intrusion criminelle »

Source : FDesouche