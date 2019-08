Traversée de la Manche en Flyboard : retour sur l’exploit de l'”homme volant” (VIDÉO)

Trente-cinq kilomètres au-dessus de la Manche en Flyboard, drôle de machine volante, inventée et entrée dans l’histoire grâce à Franky Zapata. L’exploit accompli par l’homme ce dimanche 4 août est à la fois l’aboutissement de longues années de travail avec sa famille qui le soutient, et la réalisation d’un rêve personnel. Il voulait simplement s’envoler haut, et le plus loin possible.

Attention ne pas s’y méprendre, quelques heures plus tôt, quand Franky Zapata prenait le départ pour la seconde fois, le champion de jet ski n’en menait pas large sur le point de réaliser son rêve, sous les yeux du monde entier.

Huit minutes jusqu’à un bateau de ravitaillement, puis huit autres pour rejoindre l’Angleterre. Trente-cinq kilomètres au-dessus de la manche mais à une vitesse de 160km/h en moyenne, le champion a dû mal à profiter de la vue.

Aux prémices du projet, Franky Zapata voulait simplement voler. Désormais l’entreprise familiale rêve encore plus grand : un partenariat avec l’armée et pourquoi pas des voitures volantes. Mais dans l’immédiat, le recordman n’a qu’une seule ambition : le repos et les vacances… avec une semaine de retard !