Al-Andalus, du mythe à l’histoire

L’Association pour l’Histoire organise son colloque le dimanche 6 octobre 2019 à l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris VIIème. De 14h à 18h, de prestigieux invités, hispaniques et français, interviendront sur le thème de l’Espagne musulmane. Dans un entretien avec Anne Sicard, Philippe Conrad, président de l’APH, présente cet événement tout en réagissant face à la lecture de l’histoire médiévale espagnole actuellement dominée par un délit de réalité. Sous le prétexte d’abolir l’antagonisme que fut l’affrontement entre chrétiens et musulmans, remettant même en cause la Reconquista, la bien pensance islamophile tente d’imposer ses vues que réfuteront par un regard lucide, honnête et apaisé les participants du colloque, dont les professeurs et historiens Arnaud Imatz, Serafin Fanjul, Dario Fernandez-Morera, Rafael Sanchez Saus, Marie-Thérèse et Dominique Urvoy :

Source : TV Libertés