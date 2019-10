La députée démocrate Alexandria OcasioCortez tenait un meeting à New York ce jeudi 3 octobre quand une participante lui a expliqué vouloir “manger les bébés” pour sauver la planète. Si la séquence a bien fait rire les Républicains, elle a été cependant revendiquée un peu plus tard par… un groupe pro-Trump et climatosceptique s’appelant “LaRouchePAC” :