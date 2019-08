Paris a fait part de sa « préoccupation » après l’interpellation d’environ 800 personnes à Moscou lors d’une manifestation non-autorisée le 3 août dernier et demande la libération immédiate des personnes incarcérées. Mais Moscou, faisant référence à la crise des Gilets jaunes et ses nombreux blessés, considère que Paris devrait « balayer devant sa porte ». Plus de détails avec Kyrill Kotikov (RT France) :