Ils roulent à l’huile ! (Les Reportages du Média pour Tous)

C’est plus de 100 millions de litres d’huiles alimentaires qui sont consommées en France chaque année. Le destin pour la majorité de ces huiles usagées ? La poubelle ! L’association Roule Ma Frite a décidé de s’engager dans le recyclage de cette matière première, nouvelle destination : les réservoirs de nos voitures ! Pierre et l’équipe du Média pour Tous sont allés à la rencontre d’Adrien et Yann afin de mettre en lumière cette nouvelle pratique écologique :