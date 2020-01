Le jour où Bonaparte est entré dans la légende (La Petite Histoire)

La bataille du pont d’Arcole est un fait d’arme important dans l’imaginaire napoléonien, pour la symbolique, mais aussi et surtout dans l’histoire personnelle de Bonaparte. Nous sommes en 1796, la campagne d’Italie bat son plein, le jeune général vient d’écraser les Piémontais et doit désormais en faire de même avec les Autrichiens. À Arcole, justement, s’il ne les écrase pas totalement, il parvient néanmoins à les battre et à traverser l’Adige. Mais ce qu’on retiendra avant tout de cette bataille, au-delà de son plan génial, c’est son fameux élan personnel, plein de panache, en avant des troupes, drapeau en main. La légende de Bonaparte commence ici.

Source : TV Libertés