Terres de Mission : La crèche de Béziers résiste et… l’emporte ! (ANALYSE)

Église universelle : La crèche de Béziers

Depuis des années, la mairie de Béziers, dirigée par Robert Ménard, installe, à l’occasion des fêtes de Noël, une crèche dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville. A plusieurs reprises, les années précédentes, le tribunal administratif a demandé l’enlèvement de cette crèche. Cette année encore, le 2 décembre, Robert Ménard a inauguré la crèche installée dans la cour d’honneur de la mairie. Contrairement aux années précédentes, aucune plainte n’a été déposée pour atteinte à la laïcité. Miracle ou suprême habileté ?

Église en France : Des vérités devenues folles

Rémi Brague, membre de l’académie des sciences morales et politiques, analyse, avec une lucidité pénétrante, les maux dont souffre notre modernité. 9 conférences prononcées entre 2009 et 2016, regroupées sous le titre chestertonien Des vérités devenues folles, traitent des questions essentielles : le bien, la liberté, la famille, la vertu, la culture, etc. Une cure d’intelligence.

Église en marche : Orient, une voie dans le désert

Marguerite Quadrelli anime avec sa sœur, Thérèse, l’association The Heartists qui présentera la comédie musicale Orient, une voie dans le désert les 16, 17, 18 et 19 janvier au théâtre Saint Léon à Paris. Elle nous présente cette comédie alliant art et humanitaire au profit des chrétiens d’Orient.

Source : TV Libertés