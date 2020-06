La montée de l’idéologie antispéciste, l’aseptisation de notre quotidien et la déconnexion aux réalités que sont la prédation et la mort ont fait, ces dernières années, de la chasse une activité honnie par la société. Accusée même parfois de barbarie, la vénerie est-elle vraiment ce que l’on en dit, ou au contraire, un mariage harmonieux entre nature et civilisation française ?

Source : Valeurs Actuelles