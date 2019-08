Un twittos dit ce que tout le monde pense : Netflix met trop d’homos dans ses séries

Si on était complotiste, on penserait que Netflix cherche à banaliser l’homosexualité :

les gays ils sont pas nécessaire dans vos séries. https://t.co/7xDShrVUcH — Boston's 🇭🇹 (@mwdlk_) 5 août 2019

En fait, pas besoin d’être complotiste. Netflix préfère perdre des clients que de mettre moins de lesbiennes dans ses shows :

T'es pas nécessaire dans nos abonnés. — Netflix France (@NetflixFR) 7 août 2019

Que cette multinationale malsaine fasse quand même attention : Internet permet de mettre tout le monde en lien, donc des boycotts inégalés. Et des offres concurrentes moins malsaines sont en train d’être imaginées (voir ici et là). Souhaitons et agissons pour que Netflix crève face à la concurrence qui fourbit ses armes ou en raison de la déferlante streaming. Un jour, chaque abonné (Netflix en perd déjà sur son plus gros marché) sera beaucoup plus précieux qu’aujourd’hui !