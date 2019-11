Rencontre avec László Tőkés, l’homme qui a fait tomber Ceaușescu (ENTRETIEN)

Parmi toutes les démocraties populaires, c’est celle du régime roumain de Nicolae Ceaușescu qui a été la plus dure et a tenu le plus longtemps. Ce n’est qu’à la mi-décembre 1989 que le régime a commencé à vaciller, avec pour épicentre la ville de Timișoara, située à l’ouest du pays, à proximité de la Yougoslavie et de la Hongrie.

L’étincelle qui a déclenché les événements révolutionnaires était un pasteur calviniste, László Tőkés, que la Securitate (la police politique du régime) voulait chasser de la ville en raison de son opposition au pouvoir. Mais le rassemblement de la population de Timișoara – toutes ethnies et religions confondues – pour prendre la défense du pasteur Tőkés a mis le feu aux poudres et entraîné l’écroulement du régime communiste roumain, avec l’exécution du couple Ceaușescu suite à un putsch interne à l’appareil d’État.

Trente ans après, László Tőkés, qui a siégé au Parlement européen de 2007 à 2019, a répondu aux questions de Ferenc Almássy et est revenu sur ces journées décisives qui mirent un terme à la dictature du “génie des Carpates” :

