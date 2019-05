Châteaux de la Loire : la trépidante (et pas toujours facile) vie des heureux propriétaires (REPORTAGE)

Décor paradisiaque pour Châteaux de rêve ! Sur les bords de Loire, des châtelains vivent la grande aventure ! Mais le privilège de demeurer dans ces gigantesques bâtisses à un prix. Entre plaisir et corvées, enthousiasme et désillusion, nous avons suivi durant un an le combat de 4 familles pour vivre la vie de château. A 24 ans, Lancelot, s’est lancé un incroyable défi : aménager en moins de trois mois une forteresse médiévale vouée à la ruine pour l’ouvrir au public ! Mais entre galères et mauvaises surprises… Le gigantesque chantier va se révéler plus compliqué que prévu. Heureusement son père va venir à la rescousse. Dans leur château de conte de fées, Baudoin, Daphné et leurs 6 enfants ont réalisé leur rêve de toujours : s’offrir et s’installer dans une bâtisse historique. Mais encore faut-il pouvoir la rénover et l’entretenir. Une solution : l’organisation de mariage. Mais pour la famille, entre sacrifices et déconvenues… Ce n’est pas toujours la vie rêvée. Parisien d’origine, Sébastien a tout plaqué pour reprendre le château et le vignoble de son père. A 41 ans, cet ancien producteur de musique électronique n’a pas droit à l’erreur… il doit tout faire pour maintenir dans la famille, un héritage qui se transmet de père en fils depuis plus de 4 siècles. Il y a une dizaine d’année Christophe a hérité d’un château de famille, à deux heures de Paris… Mais au fil du temps, la demeure historique est devenue un fardeau trop lourd à porter… Aujourd’hui, un objectif : vendre. Mais on ne vend pas un château comme on vend une maison… Alors comment va-t-il s’en sortir ? Plongez dans l’incroyable histoire des châtelains de la Vallée de la Loire :