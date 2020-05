Le jour où la France a mis fin à la suprématie espagnole (La Petite Histoire)

Le 19 mai 1643, en pleine guerre de Trente Ans, le jeune duc d’Enghien, plus connu sous le nom de Grand Condé, triomphe à Rocroi face à l’Espagne belliqueuse. Par cette victoire, en nette infériorité numérique, la France met ainsi un terme à la suprématie espagnole et surtout à l’invincibilité des « tercios », redoutables carrés d’infanterie bardés de longues piques. C’est le grand retour du royaume de France, dont le règne du jeune Louis XIV vient tout juste de commencer sous de très bons auspices, en tant que grande puissance. Le traité de Westphalie qui mettra fin à cette guerre en 1648 lui permettra de dicter à nouveau l’ordre européen, et au Roi Soleil de rayonner sur le monde :

