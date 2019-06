Porto, nouvel eldorado des Français ?

Après Lisbonne, les Français se ruent aujourd’hui vers Porto. Jugée plus authentique et encore relativement épargnée par le tourisme de masse, la seconde agglomération du Portugal attire nos concitoyens, déjà très nombreux dans le pays, avec plus de 16 000 résidents enregistrés. Mais Porto est-il vraiment un nouvel eldorado ? En seulement trois ans, les prix des loyers auraient flambés de 40 % dans le centre-ville. Malgré tout, des Français pensent qu’il est avantageux de monter leur business grâce à une fiscalité très attractive notamment.

Ils sont ainsi très nombreux à investir en masse dans l’immobilier. Une plus-value assurée, mais qui se fait parfois au détriment de petits commerçants contraints de quitter la ville, faute de pouvoir assumer les loyers qui montent en flèche. Certains locaux s’organisent même pour tenter de retrouver l’âme historique de Porto, surnommée « la ville invaincue ». Enquête sur cette destination à la mode qui risque d’être victime de son succès :

Source : “Tout Compte Fait” du 27 mai 2019, France 2.