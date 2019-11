La France carolingienne face aux Vikings (La Petite Histoire)

Les raids vikings sur l’empire carolingien s’étendent du IXe au début du XIe siècle. Avides de butin, profitant de l’instabilité politique de l’Europe et dotés d’une mobilité à toute épreuve, des milliers d’hommes venus de Norvège et du Danemark ont déferlé sur la France durant plus de deux siècles. Les différents rois francs auront bien tenté de leur résister, mais c’est finalement en leur cédant des terres que les grandes invasions vont cesser. C’est, par ailleurs, l’acte de naissance de la Normandie :

Source : TV Libertés