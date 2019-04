Pour sauver sa boulangerie, un couple lance une cagnotte

La baguette est un emblème national, et pourtant le nombre de boulangeries sur le territoire ne cesse de baisser. Chaque année depuis 2013, la France perd 1.200 petites boulangeries. C’est 15% de plus qu’auparavant. Et tout le territoire est concerné. Exemple en Meurthe et Moselle, où un couple se bat pour la survie de son entreprise. Ils ont rendez-vous devant le tribunal de commerce le 23 avril, pour voir si leurs efforts ont suffi et s’ils peuvent continuer leur activité :