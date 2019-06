Ce signal alarmant que nous envoie le marché obligataire… Vers la récession mondiale ? (ANALYSE)

La guerre commerciale inquiète de plus en plus les investisseurs, qui sortent des marchés actions et réinvestissent dans de la dette américaine… Du coup, en un mois, les taux souverains ont perdu 40 points de base. Va-t-on tout droit vers une récession mondiale ? Le point de vue de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement de Pictet AM.

Source : Écorama du 4 juin 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com