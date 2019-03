L’humanité est-elle prête à vivre avec d’autres intelligences ? Et pourquoi faut-il parler d’I.A. au pluriel ? Entre intelligences animale, humaine et artificielle, Pascal Picq nous donne un cours d’évolution dans son dernier ouvrage. Paléoanthropologue et professeur au Collège de France, il nous explique pourquoi le darwinisme se niche dans les algorithmes :

Source : France 24