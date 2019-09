Lors de la conférence de presse qui a réuni à Moscou les ministres français et russes des Affaires étrangères et de la Défense, Jean-Yves Le Drian a expliqué que RT France était privée d’accréditation pour certains événements officiels en raison d’une mise en demeure du CSA. Cette dernière n’a pourtant aucun rapport avec la décision de l’Élysée. Plus de détails avec Kyrill Kotikov :