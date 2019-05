Autoroutes, le juteux business des péages (ENQUÊTE)

Durant les deux mois d’été, plus de 100 millions de véhicules circuleront sur les autoroutes de France. 11 000 km de bitume, dont plus de 8 800 payants. Tarif moyen d’un aller-retour pour des vacances d’été : 70 euros. Un prix à payer qui, en période de crise, est de plus en plus difficile à supporter par les automobilistes. Car depuis la privatisation des autoroutes en 2005, les tarifs des péages ont explosé. Ces hausses sont-elles justifiées ? À qui profite l’argent des péages ? Quels sont les moyens de payer moins cher ? Enquête sur le juteux business des sociétés d’autoroutes :