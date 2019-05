Finies les factures : pourquoi ne pas vivre en autonomie ?

Ils sont de plus en plus nombreux en France à vouloir se passer de factures d’électricité, de gaz et d’eau. Pour cela, ces familles ont réussi à devenir autonomes. La formule ? D’un côté, produire sa propre électricité avec des panneaux solaires par exemple. De l’autre, profiter de ce qu’offre gratuitement la nature en récupérant par exemple les eaux de pluies et en chauffant la maison de manière passive. Ce marché de l’autoconsommation est en pleine croissance. Quelles sont les possibilités qui existent et quels sont les coûts pour celles et ceux qui se sont lancés dans l’aventure ?

Source : “Tout Compte Fait”, France 2.