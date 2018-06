Le nouveau ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a refusé dimanche que L’Aquarius, un navire humanitaire transportant plus de 600 clandestins, accoste dans un port de la péninsule et a demandé à Malte de l’accueillir, sans succès. “Mon but est de garantir une vie paisible pour ces jeunes en Afrique et pour nos enfants en Italie”, a-t-il expliqué :