Cent ans après l’armistice, la France porte encore les stigmates de la Première Guerre mondiale. Verdun (Meuse) fut le théâtre d’une des batailles les plus sanglantes. Six villages ont été totalement détruits et n’ont pas été reconstruits. Pourtant, ils sont administrés par des maires. C’est ce qu’on appelle des villages fantômes :