Vauban, artisan des frontières de la France (La Petite Histoire)

Ingénieur de génie, le maréchal Vauban est surtout connu pour ses travaux de fortification révolutionnaires, la création du “pré-carré” français, et ses innovations dans l’art de mener un siège. Mais plus encore, il est un homme de terrain, proche du petit peuple, un soldat valeureux, un ami du roi au caractère bien trempé et, incontestablement, l’une des grandes figures du Grand Siècle et de l’histoire de France. Retour sur celui à qui la France doit ses frontières actuelles :

Source : TV Libertés