6 différences psychologiques entre les filles et les garçons (Les Philogynes)

Voici une liste non exhaustive des différences psychologiques entre les petits garçons et les petites filles. Il s’agit uniquement des différences considérées comme “larges” (taille de l’effet supérieur à 0,8) et qui font le consensus chez les chercheurs en psychologie.

Les différences citées dans la vidéo sont :

– Jeux, jouets

– Empathie

– Agressivité

– Aptitudes visuo-spatiales

– Tâches verbales

– Troubles mentaux