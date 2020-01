Bayard, le grand sauveur de Mézières (La Petite Histoire)

Parmi les hauts faits de gloire du célèbre chevalier Bayard, le siège de Mézières fait partie des plus héroïques. En 1521, alors que les troupes de Charles Quint pénètrent dans le Nord de la France, Bayard est chargé d’empêcher la prise de la citadelle de Mézières. Une mission aussi risquée que désespérée, que le chevalier sans peur et sans reproche va mener avec courage et intelligence. À 1.000 contre 35.000, il parvient, à l’aide d’une ruse dont lui seul à le secret, à faire lever le siège et stopper l’invasion de la France :

Source : TV Libertés