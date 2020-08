Stonne, le Verdun de 1940 (La Petite Histoire)

Non, la campagne de France de 1940 n’a pas été qu’une promenade de santé pour les Allemands ! En 1940, les Français ont perdu, pour de nombreuses raisons, mais les Français se sont battus, courageusement, sur plusieurs points. Parmi ces batailles aujourd’hui oubliées, la bataille de Stonne figure en bonne place. Les Allemands l’ont surnommée « le Verdun de 1940 », car elle a bien failli faire basculer le cours de la guerre. En effet dans ce petit village des Ardennes, les B1 bis français ont tenu tête aux panzers allemands, leur coupant la route et menaçant même de leur infliger une mortelle contre-offensive. Retour sur une bataille méconnue qui fut pourtant la plus violente, la plus importante et la plus décisive de la bataille de France :

Source : TV Libertés