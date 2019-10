La cathédrale Notre-Dame rouvrira avant 2024, assure le diocèse de Paris

À l’occasion des 6 mois de l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, le recteur de la cathédrale et des membres de la fondation Notre-Dame ont affirmé ce mardi 15 octobre vouloir mener à bien les travaux de sécurisation de l’édifice d’ici mars ou avril 2020. Leur objectif est de pouvoir engager les travaux de reconstruction en 2021 afin que l’édifice puisse accueillir le plus rapidement possible pèlerins et visiteurs sur le parvis. De cette manière, le diocèse espère rouvrir partiellement la cathédrale avant 2024 :