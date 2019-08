Thibaut, 25 ans, donnerait tout pour ne plus habiter chez papa-maman. Un petit salaire (900 euros net), des frais de route considérables (entre 350 et 400 euros par mois) et le prix trop élevé d’une location l’empêchent de quitter le nid familial… Extrait du magazine “13h15 le samedi” (France 2) :