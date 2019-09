Les cours du pétrole ont augmenté d’un peu plus de 10% sur le marché asiatique. Un rebond qui fait suite à l’attaque de drone survenue sur des installations pétrolières en Arabie Saoudite et revendiquée par des rebelles yéménites soutenus par l’Iran. De quoi créer des tensions sur le plan industriel mais aussi politique. Quelles en sont les causes ? Un impact sur les prix du carburant ?

Source : “L’édito Éco” de Nicolas Doze, du lundi 16 septembre 2019, BFMTV.