Louis XI face à Charles le Téméraire (La Petite Histoire)

La bataille de Montlhéry en 1465 est le conflit d’importance qui oppose le roi Louis XI à son futur grand rival, Charles le Téméraire, fils de Philippe Le Bon. Furieux après le rachat des villes de la Somme par la couronne de France, le duc de Bourgogne entraîne de puissants féodaux à ses côtés, ainsi que des archers anglais, et rassemble une armée dans le but d’effrayer Louis XI. Mais il en faut bien plus pour impressionner « l’Araignée », qui réunit lui aussi une armée et se porte à leur rencontre. La bataille décisive l’opposera à Charles, cristallisant la haine naissante entre les deux hommes :

