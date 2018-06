Coupe du monde 2018 : comment tricher au tirage au sort grâce à une formule mathématique

La plus grosse affiche des phases de poules de la Coupe du monde 2018 a lieu vendredi 15 juin 2018. Elle oppose l’Espagne, championne du monde en 2010 et triple championne d’Europe, au Portugal, champion d’Europe en titre. La cause de ce match très compliqué pour les deux équipes paraît évidente : le hasard. L’Espagne et le Portugal n’ont tout simplement pas eu de chance lors du tirage au sort de la Coupe du monde. Mais, en réalité, il existe une raison bien plus rationnelle à cette affiche. Le fait que ces deux grandes nations du football s’affrontent dès le début de la compétition est dû à une faille dans la manière dont est organisé le tirage au sort ainsi qu’à une stratégie bien particulière adoptée par un autre pays : la Pologne. Explications :