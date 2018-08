Brexit : les salaires augmentent au Royaume-Uni pour compenser une immigration en baisse

Lu sur le site de RT France :

Voilà une nouvelle qui donnera du fil à retordre à nombre d’opposants au Brexit qui prédisent, depuis plus de deux ans, une apocalypse économique outre-Manche : la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) semble en effet se traduire par une hausse des salaires.

Le Guardian a mené une enquête auprès de 2 000 employeurs britanniques afin d’analyser les conséquences du Brexit sur l’économie réelle du pays. Confrontés à de sérieuses difficultés pour embaucher, ces derniers se voient ainsi contraints de proposer des salaires plus attractifs afin de palier cette pénurie de main d’oeuvre. Dans un pays où le salaire brut mensuel moyen s’établit autour de 2 500 euros, ce qui le classe derrière l’Allemagne, la France, les Pays-Bas ou l’Irlande, cette tendance à la hausse est la bienvenue.

Concrètement, l’immigration nette de citoyens européens vers le Royaume-Uni a fortement décru en 2017, tombant à 101 000 nouveaux entrants, son niveau le plus bas depuis 2013. De manière logique, le nombre de candidats par poste vacant a lui aussi chuté. Selon l’Institut agrée du personnel et du développement (CIPD), il est passé de 24 à 20 pour un poste peu qualifié et de 8 à 6 pour un poste hautement qualifié.

(…) à l’automne dernier, le Resolution Foundation et l’Institute for Fiscal Studies publiaient deux rapports alarmistes, largement relayés dans la presse, annonçant que les travailleurs britanniques devraient se passer de la moindre augmentation de salaire pendant 17 ans à cause du Brexit.