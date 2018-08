C’est une saga familiale à la mode bretonne. Roland Beaumanoir, un malouin, règne sur un empire de plus de 2800 magasins dans le monde avec six marques textiles dans son giron : Cache-cache, Bonobo, Morgan, Patrice Bréal, etc. Voilà un Français, ses salariés et une entreprise enracinée qui bénéficient de la mondialisation et de libre-circulation des marchandises et des capitaux :