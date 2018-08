Avoir une vue imprenable sur l’Île-de-France et ses magnifiques paysages ? C’est possible. Pour les amateurs d’expériences hors du commun, un petit tour en montgolfière devrait immortaliser de jolis souvenirs. Couchers de soleil, forêts denses et autres rivières aux couleurs éclatantes… L’Île-de-France est pleine de surprises :