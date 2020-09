Quand on veut, on peut. L’affaire de la maison squattée dans la Nièvre à Saint-Honoré-les-Bains a pris fin ce vendredi. Après plusieurs semaines d’occupation, la préfète avait annoncé jeudi soir l’expulsion imminente des deux squatteurs. Ces derniers, un couple de quadragénaires, ont en effet été interpellés ce vendredi matin et placés en garde à vue pour violation de domicile ainsi que pour les dégradations commises à l’intérieur de la maison :