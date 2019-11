Entretien de TV Libertés avec Mgr Stanisław Dziwisz, l’ancien secrétaire particulier de Saint Jean-Paul II

Un entretien réalisé le 26 octobre à Cracovie dans le cadre d’un cycle d’interviews à l’occasion du trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin (à voir ici sur le site de TV Libertés).

Le combat de Karol Wojtyła, devenu Jean-Paul II, a hautement contribué à la chute du communisme en Europe de l’Est.

Aux côtés de Saint Jean-Paul II pendant quarante ans, d’abord comme son élève, puis comme son secrétaire, Stanisław Dziwisz aura été le plus fidèle compagnon du pape polonais. Créé cardinal en 2006, il évoque des détails passionnants de la vie de Saint Jean-Paul II, mais revient également sur la situation de l’Église sous le communisme, parlant de la surveillance, de l’enlèvement et de l’assassinat du prêtre Popiełuszko, et du bras de fer permanent entre l’Église catholique et le socialisme d’État.

Le cardinal Dziwisz, ami et plus proche collaborateur de Saint Jean-Paul II, nous livre un témoignage fort sur le pape polonais et la chute du communisme. Et en homme de foi, il ne manque pas de livrer un témoignage d’espoir.