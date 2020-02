Napoléon était-il musulman ? (La Petite Histoire)

Il est grand temps d’en finir avec une légende qui, depuis trop longtemps, gangrène certains esprits : Napoléon se serait converti à l’islam et aurait fini sa vie en musulman convaincu. Certes, l’Empereur, amoureux d’Orient, enfant des Lumières, a dit et pensé beaucoup de bien de la religion de Mahomet, parfois avec exagération, souvent avec intérêt, mais en arriver à la conclusion d’une conversion est d’un tout autre registre. Dans cet épisode, revenons sur son rapport à l’islam, son rapport extrêmement complexe à la foi et à la religion en général, et brisons définitivement cette affirmation mensongère qui nous vend un Napoléon musulman :

Source : TV Libertés