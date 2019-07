Architecture : le Bauhaus fête ses 100 ans

Le Bauhaus est une école de design et d’architecture fondée en 1919 à Weimar, dans l’est de l’Allemagne, par Walter Gropius. Elle fête cette année ses 100 ans. Il suffit d’un regard vers le ciel pour apercevoir ces façades lisses, blanches et leurs balcons arrondis. Le Bauhaus a façonné Tel Aviv dès les années 1930. S’il fait partie de l’ADN de la capitale israélienne. Avec une carte de la ville, les touristes peuvent arpenter les rues de Tel-Aviv pour découvrir les cafés, les écoles et les 4000 édifices de ce trésor urbain. Minimaliste et plus fonctionnelle grâce à l’utilisation du verre, de l’acier et du béton, la ville est devenue plus sobre, loin du luxe du début du 20ème siècle. Les architectes du mouvement Ba-House ne voulaient plus de décorations pour ne plus mettre en avant les différences entre les classes. Ils ont donc abandonné tous ces ornements et ont construit sous une forme minimaliste. Le Bauhaus fête son centième anniversaire cette année et a fait de Tel Aviv une ville classée au patrimoine mondiale de l’Unesco :