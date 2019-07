L’Erdre, “la plus belle rivière de France” (REPORTAGE)

L’Erdre, “la plus belle rivière de France” (REPORTAGE)

François 1er l’avait appelée “la plus belle rivière de France”. L’Erdre coule pendant 97 km entre Erdre-sur-Anjou et Nantes, où elle se jette dans la Loire. Une rivière toujours très appréciée où les Nantais aiment naviguer et sur les bords de laquelle, les anciens armateurs de la ville ont fait construire de petits châteaux. Il y avait les châteaux de la Loire, découvrez dans ce reportage les “Folies nantaises”, le nom donné à ces manoirs :