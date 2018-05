Référendum sur l’avortement en Irlande : rien n’est encore joué !

Un nouveau sondage réalisé par Sky Data donne 47% de votes en faveur de la légalisation de l’avortement jusqu’à 12 semaines contre 37% de votes s’y opposant, 11% d’indécis et 6% qui ne souhaitent pas répondre. Un avortement ne peut aujourd’hui avoir lieu en Irlande que dans le cas où la vie de la mère est mise en danger par la grossesse. Cela fait des mois que le “oui” à l’abrogation de l’article 8 de la Constitution (qui protège l’enfant à naître) est largement donné vainqueur. Mais tout n’est pas si simple : l’on découvre dans un sondage Ipsos MRBI réalisé pour l’Irish Times que 30% des partisans de la légalisation trouve que légaliser jusqu’à 12 semaines va “trop loin”. Comment ces personnes voteront-elles finalement le jour J, nul ne le sait. Les catholiques vont décider de l’élection : 40% s’opposent à la légalisation (45% pour) contre 26% des non-croyants. L’épiscopat a donc un rôle à jouer pendant ces derniers jours de campagne. La question de la participation comptera également : les 18-34 ans soutiennent la légalisation de l’avortement (54% contre 20%) mais ils votent moins que leurs aînés (les 55 ans et plus), qui s’y opposent (41 pour, 45% contre). A noter que les femmes sont moins favorables à l’avortement (46% vs 38% d’opposition) que les hommes (47% vs 36% d’opposition). Enfin, parmi les Irlandais qui trouve inconfortable de parler de l’avortement en public, 46% y sont opposés, 30% favorable. Les personnes ne souhaitant pas répondre aux sondeurs pourraient donc bien majoritairement grossir les rangs des “contre”. Bref, malgré des sondages qui donne le “oui” à la légalisation très largement vainqueur (dont un dernier où il n’a sans doute jamais été aussi élevé), il est possible que les Irlandais réservent une belle surprise aux merdias et autres politiciens lâches et fassent mentir des projections pourtant réputées très fiables (dont l’une donne le “oui” à 56% et le “non” à 44%). Réponse le 25 mai…