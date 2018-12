Millionnaires du bitcoin : par amour du risque (VIDÉO)

Les cryptomonnaies telles que le bitcoin, au cours volatil et imprévisible, fascinent et inquiètent à la fois. Enquête sur un marché en pleine expansion qui nécessite une réactivité sans pareille et un savoir-faire très particulier. Un père de famille hollandais a fait un pari risqué : de sa maison aux jouets de ses enfants en passant par ses meubles et sa moto, il a décidé de tout vendre pour investir dans la plus célèbre des cryptomonnaies : le bitcoin. Il entend se servir de la spéculation sur les devises numériques pour faire fortune en un temps record…